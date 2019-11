Regimenti (Lega): "Zingaretti lontano anni luce dalla buona sanità"

“La sanità nel Lazio offre qualità professionali ed eccellenze, ma Zingaretti è lontano anni luce dalle emergenze che ogni giorno interessano gli ospedali della regione. Fa male, ad esempio, leggere sul quotidiano la Repubblica di oggi, 26 novembre, che al pronto soccorso del Sant’Andrea, strapieno, i pazienti vengono abbandonati per giorni e giorni sulla barella, con la flebo al braccio, parcheggiati nei seminterrati”. Lo ha detto Luisa Regimenti, europarlamentare della Lega e responsabile della Sanità per il partito nel Lazio.

“Zingaretti, quindi, pensi di più ai cittadini del Lazio e meno al Pd – prosegue Regimenti – si occupi del sovraffollamento di queste strutture, delle difficoltà degli operatori che lavorano in condizioni critiche, di cittadini trattati senza dignità dalle istituzioni. Il Lazio, e Roma in particolare, che ogni giorno accoglie pazienti da tutto il territorio regionale a causa del deleterio ridimensionamento degli ospedali di provincia, merita più attenzione e investimenti mirati nel settore. Al tavolo permanente che con la Lega ho avviato assieme all’On. Claudio Durigon e a tecnici ed esperti – conclude Regimenti – stiamo lavorando a una serie di iniziative per dare alla sanità regionale risposte concrete”.