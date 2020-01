Regionali, Centrodestra alle prese con l'ingorgo. Caccia a Mr Muscle

Non ci sono dubbi. E' ufficiale. Al Centrodestra serve Mr Muscle, il famoso sgorga lavandini che riempie gli scaffali dei supermercati. Come sanno quasi tutti i mariti, quando la moglie (o la compagna, per chi non è sposato) tagliando frutta e verdura accidentalmente lascia cadere nello scarico pezzi di carote o mele tutto si intasa. E puntualmente l'acqua non scende più. Così scatta immediata la richiesta al malcapitato ometto di casa di correre al super per comprare il miracolo Mr Muscle. Una dose, non eccessiva, versata nel lavandino e miracolosamente l'ingorgo se ne va.



Ecco, per risolvere l'ingorgo nel quale si è cacciato il Centrodestra sulle candidature alle Regionali di primavera serve un Mr Muscle. Chi sia non si sa. Fatto sta che l'ingorgo sta diventando una tragi-commedia. Tanto che oggi i due leader carismatici della destra sovranista si sono trovati d'accordo solo sulla necessità di tenere presto un vertice di coalizione. Dichiarazioni criptiche e sintetiche, giusto per non dire quasi nulla. Consapevoli che l'ingorgo è ancora tutto lì e l'acqua, restando nella metafora, non defluisce.



Dopo il Consiglio federale della Lega a Milano il Capitano è stato più abbottonato che mai e, sul tema delle candidature alle Regionali, si è limitato a dire: "Dobbiamo fare un altro incontro come Centrodestra" per definire i candidati Governatori delle Regioni che andranno al voto nel 2020. Il vertice sarà "a breve, perché i tempi sono brevi. Cercheremo i candidati migliori con la squadra più forte". E a chi gli chiedeva quale Regione preferirebbe, Salvini ha replicato: "Lo dico prima a chi invito al tavolo e non in conferenza stampa".



A queste parole sconvolgenti (de che?) ha risposto con parole altrettanto roboanti (de che?) Giorgia Meloni prima di partecipare alla manifestazione per i 100 anni di Confagricoltura: "Vedersi fa sempre bene, è sempre una cosa utile. Sarà importante e necessario vedersi per fare il quadro complessivo e anche ripartire dopo le elezioni regionali scorse: ci aspetta un'altra importante campagna elettorale che dobbiamo saper affrontare nel migliore dei modi".



Ma qual è questo ingorgo che blocca il Centrodestra e che assomiglia molto a una crisi di stipsi? Semplice. L'accordo sigliato mesi fa prevedeva la Toscana alla Lega, le Marche e la Puglia a Fratelli d'Italia e la Campania a Forza Italia (oltre alla ricandidatura scontata degli uscenti Luca Zaia in Veneto e Giovanni Toti in Liguria).



Peccato che dopo il voto in Emilia Romagna e in Calabria il segretario leghista abbia messo in discussione l'intesa. Primo perché non vuole la Toscana dove quasi certamente si perde, secondo perché vorrebbe provare a sbarcare davvero al Sud (dopo il magro risultato di lista in Calabria) conquistando la Puglia, dove tra l'altro i suoi - molti ex fittiani - non vogliono Raffaele Fitto candidato e dove i sondaggi riservati danno il Carroccio in gran spolvero al 30% (primo partito).



Ma Meloni non molla assolutamente la Puglia. Primo perché la leader di Fratelli d'Italia ormai si è esposta troppo sul nome dell'europarlamentare già ex presidente della Regione e, secondo, perché Forza Italia mai e poi mai mollerebbe la Campania, dove Silvio Berlusconi ha già messo in campo Stefano Caldoro. L'ex Cavaliere punta proprio sul Sud per rilanciare gli azzurri (bene in Calabria, disastrasi in Emilia Romagna) e non ci pensa nemmeno a prendersi la perdente Toscana per lasciare la Campania, dove nei piani di Salvini andrebbe Edmondo Cirielli di FdI liberando così la Puglia per un leghista.



Tutto si tiene, insomma. E al momento non c'è soluzione. Il lavandino del Centrodestra è pieno di pezzi di carote e mele. Fuor di metafora, di veti e controveti. E così parte la caccia a Mr Muscle per togliere di mezzo l'ingorgo. Ma chi è Mr Muscle? Fitto? Salvini? Berlusconi? O va declinato al femminale (Mrs Muscle) ed è Meloni? Probabilmente nessuno di loro. Fatto sta che se non si trova, l'ingorgo rischia di far esondare l'acqua e di trovolgere l'intero Centrodestra. A quel punto per la moglie pasticciona in cucina non basterà più gridare 'corri al super a comprare Mr Muscle'.