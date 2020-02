Regionali Centrodestra, ecco l'ipotesi di accordo. Nomi e Regioni: la mappa

Il Centrodestra lavora all'intesa in vista delle elezioni regionali di primavera. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il vertice decisivo tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dovrebbe tenersi tra il weekend (difficile sabato, forse domenica) e i primi due giorni della prossima settimana, lunedì o martedì. Ipotesi Arcore, anche se non è escluso che si tenga a Roma. Dipenderà dagli impegni dei tre leader.



L'ipotesi di accordo, ancora tutta da verificare e che dovrà comunque avere il vaglio finale del summit, prevede che come candidato alla Regione Puglia rimanga il nome dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto. D'altronde Meloni si è spesa troppo sul suo nome e un passo indietro sembra improbabile. Salvini, che deve fare i conti con l'opposizione a Fitto degli ex fittiani locali confluiti nel Carroccio, verrà politicamente "risarcito" con il candidato alla vicepresidenza della Regione, una sorta di ticket, e con una quota maggiore di candidati sindaci nelle città di medie dimensioni in Puglia (le Amministrative si terranno insieme alle Regionali).



Per quanto riguarda la Campania, anche dopo la bocciatura di Mara Carfagna, si lavora al superamento dell'azzurro Stefano Caldoro e alla candidatura di un tecnico di area Forza Italia ma non politico: il rettore dell'università di Salerno Aurelio Tomasetti, nome sul quale ci sarebbe l'ok di Meloni e Salvini e che non dispiace all'ex Cavaliere.



In Toscana, dove il segretario leghista ha paura di una sconfitta mediaticamente dolorosa, viene accantonata l'idea di una pasionaria alla Borgonzoni e quindi quasi sicuramente la candidata non sarà l'eurodeputata Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina e soprannominata la "leonessa" pisana. L'ipotesi più probabile è che per la Toscana il candidato unitario sia il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, vicino alla Lega ma non di partito. Colonna è nato e vissuto a Firenze città e questo un dato molto importante visto che in Regione il Centrodestra è molto debole proprio nel capoluogo (che pesa elettoralmente un terzo, provincia inclusa) e quindi la speranza è quella di contenere il distacco dal Centrosinistra per poi vincere nelle altre province.



Confermato il nome di Francesco Acquaroli, deputato di FdI, per le Marche e gli uscenti Giovanni Toti in Liguria e Luca Zaia in Veneto, dove, se quest'ipotesi di intesa andasse in porto, la Lega ritirerebbe la minaccia di corsa solitaria che aveva spaventato gli alleati.