Regionali, Conte mette le mani avanti: "Non sono un referendum sul governo"

REGIONALI. CONTE: NON SONO REFERENDUM SUL GOVERNO - Il presidente del consiglio Giuseppe CONTE esclude contraccolpi dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria sulla tenuta del governo. "Da quando sono presidente del consiglio - spiega a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico alla Scuola di Polizia- non riesco a ricordare quante votazioni regionali ci sono state. Non e' che ogni volta che si vota e' un referendum sul governo. Nessuno vuole trascurare come alcuni passaggi possono assumere valore di rilievo. Ma dire che possano avere ripercussioni, considerato il nostro ordinamento, e' sbagliato".

Mes, Conte: Italia non rischia mai isolamento - Se rischiamo l'isolamento sul Mes? "L'Italia non rischia mai l'isolamento. L'isolamento si rischia quando si spara lo slogan contro il mondo dal proprio Paese e non ci si siede ai tavoli come qualcuno pensa di fare". Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore di Polizia.

Mes, Conte: riunione positiva,mi confrontero' con Camere - Sul Mef "oggi c'e' stata una riunione per un aggiornamento, sono riunioni positive, ci si confronta, si discute degli aspetti tecnici, tutto molto trasparente. Ogni volta che io vado al Consiglio Ue il giorno prima passo per le comunicazioni al Parlamento. C'e' sempre stato e ci sara' un confronto con il Parlamento". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Polizia.

ALITALIA. CONTE: SPERO SOLUZIONI MERCATO, PRENDIAMO ATTO 'NO' ATLANTIA - "Su Alitalia, per quanto mi riguarda, ho sempre auspicato una soluzione di mercato. Atlantia non e' piu' interessata? Ne prendiamo atto...". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, a margine dell'inaugurazione dell'Anno accademico della Scuola superiore di Polizia.

Conte: Mittal dica se garantisce rispetto degli impegni - "Non possiamo accettare un disimpegno dagli impegni contrattuali: ci venga detto chiaramente qual e' la posizione di Mittal e da li' partiremo. Se ci viene garantita la possibilita' di rispettare gli impegni, ricordo che non abbiamo proposto noi la battaglia giudiziaria, che e' stata promossa da Mittal". Se invece prosegue la battaglia "noi reagiamo adeguatamente". Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola superiore di Polizia.

GOVERNO. CONTE: DI MAIO UFFICIALIZZA RINNOVAMENTO, DIAMO TEMPO A TRANSIZIONE M5S - "Il M5s e' in una fase di transizione. Luigi Di Maio, il leader politico, aveva annunciato che il M5s aveva bisogno di un processo di rinnovamento interno. Adesso lo ha concretamente ufficializzato. Ora dobbiamo dare un attimo di tempo al Movimento di completare questa fase di transizione". Cosi' il premier Giuseppe CONTE risponde a chi gli chiede se il dibattito all'interno del M5s puo' avere conseguenze sulla tenuta del governo.