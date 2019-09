Regionali, Di Maio allontana l'alleanza col Pd: "Non è all'ordine del giorno"



"Non e' all'ordine del giorno ne' la parola alleanza" con il Pd, ne' il concetto che nelle regioni si possano fare coalizioni con il Partito Democratico per sostenere un candidato del Movimento o del Pd". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, a margine della scuola Open Comuni di Rousseau. "Io credo che questo esperimento che stiamo portando avanti a livello nazionale, sia entusiasmante" ha aggiunto Di Maio "entusiasmante non perche' Pd e M5S si sono messi insieme, vogliamo crare un paese che tra circa 5 anni spegnera' tutte le centrali a carbone, un paese che fara' una legge per bloccare tutte le trivellazioni in mare, un paese che avviera' una rivoluzione ecologica. Questo e' il motivo per cui sono contento che faremo un lavoro insieme".

Di Maio: avanti con revoca concessioni a Benetton, ok dal Pd



"Su Autostrade noi andiamo avanti con la volonta' di revocare le concessioni autostradali ai Benetton, a quell'azienda che non ha fatto manutenzione al ponte Morandi, e ieri abbiamo visto dalle indagini, che si omettevano totalmente le carenze di quel ponte, delle infrastrutture". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, a margine della scuola Open Comuni di Rousseau."E' assurdo che si dica che qualla gente puo' continuare a fare manutenzione ai nostri ponti" ha aggiunto Di Maio " mi fa piacere che anche nel Pd non e' piu' un tabu' la revoca delle concessioni autostradali".

Governo, Di Maio: Sottosegretari uscenti non riconfermati non per demeriti

"Ringrazio i sottosegretari uscentiche non sono stati riconfermati, sicuramente non per demeriti loro, maperché questa era un'altra trattativa, con altre forze in campo". Cosìil capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'OpenComuni' a Roma.