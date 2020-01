Regionali Emilia-Romagna, Salvini perde e il web si scatena

Elezioni Regionali 2020, Salvini perde e il web si scatena: I meme più divertenti

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno decretato la netta vittoria del candidato di centrosinistra, nonché governatore uscente, Stefano Bonaccini: un risultato che ha preso in contropiede il centrodestra e Salvini che durante la campagna elettorale non ha mai mostrato insicurezza e scommesso ad occhi chiusi sulla vittoria, sicuro di riuscire a espugnare la regione "rossa".

Il leader della Lega e la sicurezza mostrata in Emilia Romagna sono cosi diventati subito il bersaglio perfetto per gli utenti della rete che, all'indomani del voto, hanno colto l'occasione per ironizzare con meme e battute su i momenti pìù rilevanti di questa campagna elettorale e sulle boutade e gli exploit del leader del Carroccio che hanno segnato la corsa elettorale in Emilia-Romagna: dalle scintille tra Salvini e le Sardine al "digiuno per Salvini", dalla scena al citofono alla ricerca di un presunto spacciatore al blitz nel negozio accusato di essere un luogo di spaccio.