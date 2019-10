Lucia Borgonzoni, la gaffe: "L'Emilia Romagna confina con il Trentino"

Lucia Borgonzoni, senatrice leghista candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, nella bufera delle critiche dopo la sua gaffe geografica: ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora' su Radiorai, Borgonzoni, alla domanda sulle regioni confinanti del territorio, ha inserito anche il Trentino. Dopo aver elencato Veneto, Lombardia, Toscana, Liguria, Piemonte, alla fine ha anche 'dimenticato' San Marino, rispondendo Umbria e poi correggendosi. "E' la stessa che da sottosegretaria alla Cultura si vantava di non leggere libri", scrive il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano. "Probabilmente e' troppo impegnata - prosegue Pagano - a rilasciare interviste da settimane a tutte le tv, per sapere dove si trova il territorio che vuole governare. Questa e' la serieta' che la Lega propone per i cittadini? Distante anni luce dagli amministratori Pd come il presidente Bonaccini. E' la stessa Borgonzoni che, nominata da Salvini sottosegretario alla Cultura nel precedente governo, si vantava di non leggere libri da tre anni".