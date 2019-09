Regionali, i 5 Stelle gelano il Pd: "Un accordo è impossibile al 100%"

"No, non è possibile. Non è previsto dal nostro statuto, quindi al 100% no". Manlio Di Stefano, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e sottosegretario agli Esteri nel precedente governo Conte, interpellato da Affaritaliani.it, chiude categoricamente a qualsiasi ipotesi di accordo tra M5S e Partito Democratico alle prossime elezioni regionali.

GOVERNO DI LEGISLATURA - "Sì, ci sono". Con queste parole Manlio Di Stefano, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e sottosegretario agli Esteri nel precedente governo Conte, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se ci siano le condizioni affinché il governo Conte bis duri per l'intera legislatura fino al 2023.

VENDITA DI ARMI ALL'ESTERO PIU' STRINGENTE - "Il senso è quello di andare nella direzione indicata dal Parlamento con una mozione di indirizzo di un mesetto e mezzo fa, che chiedeva nello specifico di bloccare la vendita di armi allo Yemen, ma in linea di massima l'idea p quella di stringere di più l'export di armi verso Paesi che sono in conflitto o che violano i diritti umani, così come da legge 185, ma con un'interpretazione più stringente". Lo afferma Manlio Di Stefano, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e sottosegretario agli Esteri nel precedente governo Conte, interpellato da Affaritaliani.it in merito al punto del programma di governo che parla di un'inasprimento della normativa sulla vendita di armi. Quanto alle possibili conseguenze su Leonardo, Di Stefano sottolinea: "Leonardo ha un pacchetto di clienti enorme e comunque la scelta del Parlamento non può essere barattata con interessi specifici, ovviamente".