Regionali in Umbria, affluenza in aumento: alle 12 al 19,5%

Affluenza in forte aumento per le regionali in Umbria. Alle 12, secondo il ministero degll'Inerno, alle 12 hanno infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni

Urne aperte dalle sette di stamattina fino alle 23. Poi lo spoglio durante la notte. Oltre 700 mila elettori al voto. Le prime elezioni regionali dopo la nascita del Conte bis. Un test nazionale per il centro-destra. Un primo banco di prova per il governo giallo-rosso. L'Umbria sceglie il nuovo presidente. Il nome è tra gli otto candidati in lizza per succedere a Catiuscia Marini, centrosinistra, dimessasi in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato, prevista nel 2020, dopo lo scandalo sanità che ha colpito la regione.