Regionali, Meloni: “Rispettare patti. Escludo intesa Salvini-Renzi in Toscana"

MELONI: 'NON STO STUDIANDO DA PREMIER'

"Sto studiando da premier? No, ma sono assolutamente certa, per il ruolo non solo di Fdi, ma per l'Italia, che conoscere altre realtà sia molto utile'', replica Giorgia Meloni, ai microfoni di Radio24, quando gli chiedono se stia studiando da premier, visto che spesso viaggia all'estero e oggi parte per Washington.

MELONI, 'DEVO VEDERE SALVINI PER LA QUESTIONE REGIONALI, CI SONO DEI PATTI E VANNO RISPETTATI'

''Ci dobbiamo vedere con Salvini. Sono stati stipulati dei patti. E i patti, per me, non c'è bisogno di rimetterli in discussione. Noi li rispettiamo''. Così Giorgia Meloni, parlando delle frizioni con la Lega sulle prossime regionali, a cominciare da Campania, Toscana e Puglia.

MELONI, 'ESCLUDO UN PATTO SALVINI-RENZI IN TOSCANA PER REGALARE A ITALIA VIVA ,LA REGIONE'

''Escludo che Salvini abbia fatto patti con Renzi per regalargli la Toscana... Sono ricostruzioni giornalistiche...''. Ha detto la leader di FdI, sempre ai microfoni di 'Radio 24', parlando delle regionali in Toscana e delle indiscrezioni su frizioni tra Fdi e Lega di Matteo Salvini.

MELONI VOLA IN USA, 'DA TEMPO COSTRUIAMO RETE RELAZIONI INTERNAZIONALI

"E' importante avere buone relazioni con tutti. Fratelli d'Italia ha lavorato da tempo alla costruzione di una fitta rete di relazioni internazionali. E devo dire con buoni risultati: siamo in Europa, nell'Ecr. Abbiamo lavorato per costruire una rete di conservatori in Europa e confrontarla anche con i Repubblicani americani e tutti quei movimenti che condividono con noi sfide comuni". Ha affermato la Meloni alla vigilia della sua visita negli States.

MELONI, 'ORBAN? IL PPE DEVE PRIMA CHIARIRSI AL SUOINTERNO'

''Io credo che il fatto di aver sospeso la decisione su Orban sia un modo anche per il Ppe di chiarirsi al suo interno. Il Ppe, infatti, è diviso tra chi vuole un'alleanza verso destra e chi vuole un'alleanza verso sinistra. E' spaccato e deve decidere cosa fare della sua vita...". Se dovesse fare delle ''scelte alternative'', "è evidente che la famiglia naturale di Orban sarebbe quella dei Conservatori, dove siamo noi in Europa". Ha concluso Giorgia Meloni a 'Radio24' parlando del caso Orban nel Ppe.