Regionali, Meloni strappa Marche e Puglia. La contropartita per l'ok a Volpi

Il via libera al leghista Raffaele Volpi alla presidenza del Copasir, eletto senza colpi di scena, da parte di Giorgia Meloni, che ha ritirato la candidatura di Adolfo Urso, prevede un'importante contropartita per Fratelli d'Italia. Nel faccia a faccia di ieri al Senato tra i due leader della destra sovranista, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la leader di Fdi per convergere sul nome dell'ex sottosegretario alla Difesa ha chiesto per Fdi il candidato alla presidenza delle Marche e della Puglia, due importanti Regioni che andranno al voto nel 2020.



Anche se la partita non è chiusa al 100%, spiegano fonti qualificate, inizialmente la Meloni avrebbe chiesto l'Emilia Romagna ma Salvini non intende rinunciare alla candidatura già in campo di Lucia Borgonzoni, carismatico volto televisivo del Carroccio. A quel punto la trattativa si sarebbe chiusa - anche se manco ancora l'ufficializzazione che avverrà nelle prossime settimane in un incontro allargato anche a Silvio Berlusconi - con le Marche e la Puglia a Fratelli d'Italia.



Il quadro delle Regionali nel Centrodestra si sta pian piano completando: alla Lega l'Umbria e l'Emilia Romagna, a Fdi le Marche e la Puglia (salta così l'ipotesi della candidatura dell'europarlamentare della Lega Massimo Casanova, il proprietario del Papeete) mentre per Forza Italia al momento dovrebbe esserci la candidatura per la guida della Calabria e, forse, se la diretta interessata accettasse, la Campania con Mara Carfagna.