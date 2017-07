Regionali Sicilia, Alfano torna con Berlusconi

Angelino Alfano pronto a tornare con Silvio Berlusconi, almeno in Sicilia. Il ministro degli Esteri ha annunciato il riavvicinamento al suo vecchio partito in vista delle elezioni regionali del 5 novembre. “La Sicilia è il luogo dove si può dimostrare che insieme si può vincere si può vincere contemporaneamente contro Matteo Renzi e contro Beppe Grillo a differenza di quanto accaduto in Liguria. Ovvero a prescindere da Matteo Salvini“, ha detto il leader di Alternativa Popolare. Parole che confermano la trattativa in corso da qualche settimana per schierare AP con il Centrodestra.

“A Genova Berlusconi ha dovuto dividere il successo con Salvini, anzi quasi con la prevalenza di quest’ultimo. Se vincessimo in Sicilia, invece, il leader di Forza Italia potrebbe dire che il successo è interamente suo, non della Lega”, ha spiegato Alfano. “Attualmente – sostiene il ministro – io sono corteggiatissimo come non mai dalla sinistra in Sicilia, perché il Pd è disperato dopo che il presidente del Senato Pietro Grasso ha rifiutato la candidatura. Così hanno proposto a me e ai miei uomini di scendere in campo”.

Non potendosi alleare con i grillini, ad Alfano non resta che guardare all’altro lato dello schieramento: quel Centrodestra dal quale proviene e che ha governato per vent’anni in Sicilia. “Parlando con Gianfranco Miccichè gli ho detto che se vogliono vincere contro Grillo e contro Renzi contemporaneamente e a prescindere da Salvini, in Sicilia hanno una chance irripetibile e io sono disponibile ad aiutarli”. In cambio di cosa? Di qualche poltrona. “Ho proposto a Miccichè di dare la presidenza a noi, così potremo contare di più. In alternativa, se Forza Italia vuole vincere con un proprio candidato governatore che avrebbe bisogno dei nostri voti, deve darci la garanzia che a livello nazionale ci sia tolta la fatwa”.

In Forza Italia nessuno chiude la porta ad Alfano. Da via del Plebiscito non c’è nessuna preclusione ad un eventuale accordo a livello locale in Sicilia, ma un’alleanza anche sul piano nazionale viene considerata improbabile. A meno che Alfano non realizzi una federazione di centro in grado di superare lo sbarramento del 3%. A quel punto dopo le elezioni, con una pattuglia di centristi in Parlamento, i berluscones sono favorevolissimi a dialogare con il leader di AP, specie se questo risultasse un passaggio necessario per arrivare alla creazione di una maggioranza in grado di sostenere un governo.