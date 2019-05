Pd, Renzi: "La tattica dei pop corn ha pagato, M5s è il grande sconfitto"

"M5s e' il grande sconfitto di queste elezioni". Lo ha detto in una diretta Facebook Matteo Renzi, che ha rivendicato il merito del suo "no" l'anno scorso ad un accordo di governo tra Pd e M5s. "La Lega ha vinto le europee - ha detto l'ex premier - il Pd le amministrative, Di Maio ha perso tutto. questa e' la sintesi". "Aver perso 15 punti in un anno - ha proseguito - dimostra che M5s e' a rimorchio. Ora o spaccano tutto e vanno a elezioni, o accettano l'agenda Salvini. Significa accettare la Tav, abbassare i toni, e hanno gia' iniziato su Rixi. O tira fuori il coraggio e dice 'basta si va a votare', e questo implica che una parte del gruppo parlamentare presenta domanda per il Reddito di cittadinanza, oppure si tengono incollati alla poltrona e fanno buon viso a cattivo gioco. Non so, se dovessi scommettere, dico che Di Maio non mollera' poltrona. Fatto sta che M5s e' il grande sconfitto". "La tattica del pop corn - ha poi aggiunto - oggi da nuova chance al Pd e mostra l'inconsistenza del M5s. Se palloncino di Di Maio si e' sgonfiato, non ci devono dire grazie, basta che non ci provino piu'. Qualcuno dei nostri notabili ci proverebbero per una poltrona da presidente della Camera o da sottosegretario".