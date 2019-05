Renzi: "Alle politiche nuovo csx". Zingaretti ha una grana in casa

"Sono un senatore del Pd e sto facendo campagna elettorale per il Pd. La nostra lealta' e' fuori discussione. Ma e' evidente che prima delle prossime politiche - non dopo le Europee: prima delle politiche - occorra riorganizzarsi. Bisogna guardare a un centro sinistra moderato, perche' la nostra storia e tutto il mondo insegnano che le elezioni noi le vinciamo al centro, non a sinistra". E' quanto afferma l'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Pensa che un giorno si andra' oltre il Pd? "Questa e' una discussione che deve aprire Zingaretti - risponde -.

Da parte nostra il segretario ha avuto la massima collaborazione. L'unico fuoco amico contro Zingaretti e' arrivato da sgangherate proposte dei suoi collaboratori piu' stretti, tipo aumentare gli stipendi dei parlamentari...". Un'alleanza Pd-M5S? "C'e' questa tentazione da parte di una corrente culturale nella societa' e di qualche aspirante ministro all'interno del Pd. Ma un'alleanza con i Cinque Stelle sarebbe una sciagura - ribadisce -. Sarebbe la rivendicazione dell'incompetenza come sistema, come metodo, come valore. La Castelli che spiega l'economia a Padoan, Toninelli che spiega come si fanno i tunnel, Di Battista che parla di politica estera. E noi dovremmo allearci con questa gente?".