Renzi annuncia la querela a Travaglio per la carta igienica a Tagadà

Matteo Renzi sul piede di guerra contro Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano.

Il rapporto non esattamente idilliaco della testata con l'ex premier ed ex segretario Pd è arcinoto, ma la nuova querelle scoppiata dopo un'apparizione di Travaglio nel programma televisivo Tagadà condotto su La7 da Tiziana Panella ha dell'assurdo, e getta una livida luce sulle attuali condizioni del dibattito politico nel nostro Paese.

In soldoni, in una puntata di Tagadà, Marco Travaglio è apparso in collegamento dal suo studio nella redazione del Fatto Quotidiano e, alle sue spalle, era evidente un rotolo di carta igienica goffrato dal viso di Matteo Renzi, in una chiara similtudine che il pudore e il rispetto ci vietano di rivelare ma che è facilmente intuibile.

Cotanta caduta di stile non è passata inosservata ai telespettatori, né tantomeno al diretto interessato Renzi che - durante una gremita presentazione del suo nuovo libro Un'altra strada - ha anticipato che, il 22 febbraio, in diretta facebook annuncerà la querela a Travaglio e al Fatto Quotidiano.

"Siamo arrivati a questo", ha più volte ribadito il senatore dem, sgomento e visibilmente incredulo per l'accaduto, "siamo arrivati a questo". Appuntamento quindi al 22 febbraio con il collegamento di Matteo Renzi via facebook, nel quale verranno illustrati i dettagli dell'iter giudiziario che egli è intenzionato ad adire nei confronti del direttore del FQ e della testata stessa.