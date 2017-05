Renzi-Berlusconi insieme contro M5S e Lega. Torna il Patto del Nazareno

Uno-due Renzi-Berlusconi, e il quadro politico cambia completamente. Il segretario del Partito Democratico, all'indomani dell'ampio successo delle primarie, torna sulla legge elettorale archiviando il Mattarellum (sostenuto solo dalla Lega) e aprendo al modello tedesco, proporzionale con lo sbarramento al 5%. Un input immediatamente ripreso da Silvio Berlusconi che ha sconfessato la proposta di Forza Italia depositata in Parlamento e ha anche lui aperto al sistema elettorale in vigore in Germania.



Una mossa quasi coordinata che fa pensare che Renzi e Berlusconi fossero addirittura d'accordo. 5 Stelle e Meloni hanno subito gridato all'inciucio, anche perché - come dimostra Berlino - con il proporzionale tedesco l'unica soluzione dopo il voto per trovare una maggioranza di governo è la grande coalizione. In realtà, stando alle indiscrezioni che circolano nei palazzi del potere, dietro questa 'svolta teutonica' ci sarebbero il Quirinale e le istituzioni Ue.



Sia il Colle sia la Commissione e la Bce temono fortemente un esecutivo populista (o grillino o salviniano, ma la preoccupazione c'è anche per l'eventuale presenza al governo della sinistra radicale) e quindi starebbero premendo attraverso canali informali per una soluzione che eviti di avere un vincitore la sera delle elezioni e che renda praticamente inevitabile un governo simile a quello che c'è ormai da tanti anni in Germania tra la Cdu (cristiano-democratici) e l'Spd (social-democratici).



Il problema, semmai, sono i numeri. Attualmente Pd, Forza Italia e centristi alfaniani arrivano nei sondaggi insieme intorno al 42-43% ma per avere la maggioranza con il sistema tedesco serve almeno il 47%. Sia Renzi sia Berlusconi sono comunque convinti di poter recuperare consensi in campagna elettorale e arrivare così a quella quota. E, comunque, c'è sempre la carta della campagna acquisti in Parlamento per arrivare al quorum. Una pratica - dicono i maligni - già utilizzata sia dal leader dem sia dall'ex Cav.