Renzi boccia anche la sugar tax. "Grillo? Bisogna togliergli il fiasco"

Manovra: Renzi, dopo blocco Iva dobbiamo evitare sugar tax - "Abbiamo bloccato i 23 miliardi di Iva e oggi sono rimasti 200 milioni di sugar tax, e io non sono d'accordo. Dobbiamo prendere l'impegno a evitare anche la sugar tax". Lo dice Matteo Renzi a Mattino Cinque riferendosi alla manovra economica.

Renzi, piu' che togliere voto anziani leviamo fiasco a Grillo - "Ma Beppe Grillo che beve di mattina? Piu' che togliere il voto agli anziani bisognerebbe togliere il fiasco a Grillo". Cosi' Matteo Renzi (Iv) risponde a Mattino Cinque a chi gli chiede un commento alla provocazione sul voto agli anziani di Beppe Grillo.

Iv: Renzi, rispetto piazza c.destra ma non la corteggio - "Quella piazza di centrodestra la rispetto molto, ma non la corteggio: e' fatta di persone convinte e decise. Penso che molta gente non ama i toni estremisti di Salvini, e questa Italia vuole uno spazio nuovo". Lo dice Matteo Renzi a Mattino Cinque. E, riferendosi alle polemiche con Matteo Salvini del fine settimana, sottolinea: "Avrei voluto che Salvini avesse avuto piu' rispetto di me dopo il confronto da Vespa, un confronto di cui penso Vespa sia stato il vincitore. Io le cose le dico in faccia".

Iv: Renzi, Italia non e' Leopolda, io antipatico a tanti - "L'Italia non e' la Leopolda, di gente a cui sto antipatico ne troviamo in quantita' industriale". Lo dice Matteo Renzi (Italia Viva), a Mattino 5. "E' chiaro che c'e' gente che non mi ama, ma la domanda e': abbiamo ragione o abbiamo torto a dire che l'Italia deve stare in Europa? Lo dico agli elettori del centrodestra e di Salvini: le aziende del Nord Est stanno meglio dentro l'Europa o fuori? Io vedo - ha aggiunto - che ci sono due grandi schieramenti: il centrodestra con Salvini leader che ha fatto una grande piazza e uno schieramento fatto dal Pd e da M5s collegati insieme per sempre: a me questo doppio gioco non piace, sono per un movimento moderato che abbia la stessa ambizione che ha avuto Macron in Francia di assorbire da entrambi i blocchi".