Renzi come Fassino, aveva previsto il flop di Salvini....

Il 25 maggio, a neanche 24 ore dall’apertura delle urne, Matteo Renzi ha rilasciato una lunga intervista al sito della tv svizzera in Italia. Con tanto di pronostico sul voto: "Il leader della Lega, Salvini, è arrivato velocemente e altrettanto velocemente se ne andrà".

Se le profezie dell’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, in primis quella sul movimento di Beppe Grillo, sono passate alla storia, per essersi rivelate lontane anni luce dalla realtà dei fatti, Renzi è riuscito a fare peggio...

Alla sorpresa, manifestata dal giornalista svizzero sulla previsione renziana, l’ex premier ha aggiunto, sicuro : “È come accendere una candela, su entrambi i lati, si scioglie molto velocemente. Salvini ha puntato tutto sull’immigrazione e sulla sicurezza, non fa altro che suscitare odio e paura. Come programma, è un po’ povero, non dura a lungo”.....

24 ore dopo, dalle urne, è uscito un risultato completamente diverso tanto che il successore di Renzi, non amato da Matteo, Zingaretti, ha definito l’esecutivo il “governo Salvini”....