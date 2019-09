Renzi: "Con il Pd è finito l'amore. Mio avversario Salvini, non Zingaretti"

"Il mio avversario si chiama Matteo Salvini. Con Zingaretti e con gli altri del Pd ci sono state tante battaglie fatte insieme, altre discussioni e litigi: adesso siamo come una coppia che si lascia dopo tanti anni, è finito l'amore ma rimane il rispetto, la stima e l'amicizia. Non sentirete mai mezza parola da me contro il Pd". Lo ha detto il senatore Matteo RENZI, leader di Italia Viva, parlando con i giornalisti a margine del Wired Next Fest in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. "La mia sfida è contro Matteo Salvini e a 'Porta a porta' da Bruno Vespa, il 15 ottobre su Raiuno, avremo occasione finalmente di incrociarci dal vivo", ha aggiunto RENZI.

ITALIA VIVA: RENZI "SARÀ LEOPOLDA PIÙ BELLA DI SEMPRE E RECORD IDEE"

"Ho letto polemiche sulla Leopolda. Sono dieci anni che la facciamo ed e' sempre una grandissima occasione di liberta', confronto politico. Se qualcuno viene bloccato o non deve venire perche' non vuole, mi dispiace per lui. Sara' la Leopolda piu' bella di sempre". Lo ha detto il senatore e leader di 'Italia Viva0, Matteo RENZI, intervenendo questa mattina a Firenze a margine del 'Wired Next Festival'. "Mi aspetto il record di idee , e per la Leopolda e' un bel record-ha aggiunto Matteo RENZI-. Mi dispiace per queste polemiche e mando un abbraccio a chi non verra' per questi motivi".

Italia viva, Boschi: vari parlamentari guardano a noi. Carfagna rimane in Forza Italia

"Ci sono parlamentari di varie forze politiche che guardano con molta curiosita' e interesse a Italia viva". Cosi' Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ha risposto sul presunto passaggio di alcuni parlamentari dei 5 Stelle al nuovo partito di Matteo Renzi, intervistata da Maria Latella su Sky tg24. Sono soprattutto dei 5 Stelle? "C'e' un interesse per un partito che e' nuovo, credo che li abbiamo convinti per i programmi", si e' limitata a rispondere. E infine sulle voci di adesioni di parlamentari di Forza Italia, guidati da Mara Carfagna, Boschi ha detto: "Non sono vere, l'ha confermato la stessa Carfagna che ha ribadito di voler stare dentro Forza Italia. Io la stimo e sono convinto che nel suo partito potra' far bene".

Boschi a Prodi, yogurt scade ma ha fermenti lattici vivi

"L'impegno politico deve essere a scadenza per tutti. Rispondendo con una battuta a Romano Prodi dico che lo yogurt ha si' una scadenza ma ha un grande vantaggio: ha tanti fermenti lattici vivi, e Italia viva ha in effetti tanto entusiasmo e tanta voglia di impegnarsi". Cosi' Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera ha replicato alla battuta di Prodi che aveva paragonato il nuovo partito di Renzi a uno yogurt con una scadenza, intervistata da Maria Latella su Sky tg24.