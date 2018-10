Renzi contro Foa: "Va denunciato per diffamazione. Peggio di Berlusconi"

Matteo Renzi, padrone di casa alla Leopolda 9, si rivolge al suo affezionato popolo accorso a Firenze alla tre giorni dem e attacca duramente il Governo Lega-m5s e il neo presidente della Rai Marcello Foa.

"I mercati ballano dopo il giudizio di Moody's" inveisce contro Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "I cittadini ne pagheranno le conseguenze. I mercati non sono degli gnomi brutti, sono coloro che ti danno o non ti danno le risorse per vivere [...] fermatevi finché siete in tempo, non state mantenendo le promesse elettorali e state sfasciando i conti pubblici. Seguite le proposte dell'ex ministro Padoan".

Dopodiché, si scaglia contro Marcello Foa, ricordando la dichiarazione che quest'ultimo ha rilasciato alla stampa israeliana, dichiarazione (poi edulcorata in seguito) secondo la quale il gruppo parlamentare del Pd sarebbe direttamente finanziato da George Soros. Un'affermazione che i dem hanno giudicato irricevibile e per la quale hanno minacciato di denunciare l'ex inviato del Giornale.

Reazione ulteriormente ribadita da Renzi sul palco della Leopolda: "Domani mattina il presidente della Rai va denunciato per calunnia e diffamazione". Quindi rivolgendosi alla Presidente del Senato Casellati e al Presidnete della Camera Fico, ha aggiunto: "Se avete a cuore il principio di trasparenza dei lavori parlamentari fate aprire le schede sull'elezione di Foa. È una vergogna".

Quindi, in chiusura, per non farsi mancare nulla, arriva anche l'affondo al Cavaliere: "Neanche Berlusconi era arrivato a tanto".