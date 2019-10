Renzi corteggia la Carfagna, attratta dal politically correct dei radical chic

Matteo Renzi corteggia la Carfagna, come ha anticipato ieri lo sgub di Affaritaliani.it, Mara è attratta dal sentire politically correct dei radical chic, a cui non piace Salvini e ancor meno i quattro gattoni di Casapound.

Insomma, l’ex premier toscano, se non fosse già...coniugato (politicamente, of course) con la Boschi, "sposerebbe" Mara sull'altare di...Santa Leopolda. Divorzio in vista, dunque, tra l’attempato ex Cav.e la bella ex soubrette di Mediaset ?

All’eventuale addio al Dottore di Arcore di Carfagna-che fu bocciata, come ministra, dall'attrice progressista Sabina Guzzanti-contribuirebbero il declino di Berlusconi, la leadership nel centro-destra di Salvini-che la deputata campana non sopporta, ricambiata- e la convinzione che il cespuglio renziano crescerà. Mentre la pianta di B. è destinata a perdere le foglie (e i voti)....

In Forza Italia, tuttavia, Mara è ascesa al ruolo di erede, politica, di Silvio, dopo i flop di Alfano e Toti. Tra i renziani, Maria Elena Boschi, che conta quasi come Matteo, bloccherebbe le ambizioni di Carfagna, come ha già fatto con Anna Ascani, che è rimasta nel PD.