Renzi, ecco il libro: "Avanti". Uscirà tra il 17 e il 23 maggio (Feltrinelli)

Di Alberto Maggi

Il tanto atteso libro di Matteo Renzi, rimandato per le primarie del Partito Democratico dello scorso 30 aprile, uscirà nelle librerie italiane tra il 17 e il 23 maggio. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, il titolo del libro dell'ex presidente del Consiglio è "Avanti". La casa editrice è la Feltrinelli.

Un libro che "sarà interessante come può essere stata la vita di un premier così giovane e così pieno di vitalità, che è stata il suo peggiore danno", ha dichiarato michele Anzaldi a Radio24. Non solo. La pubblicazione del libro di Renzi rientra in una più ampia strategia di comunicazione. Per svecchiare il Partito Democratico Renzi lancia la piattaforma online Bob.



Bob sarà un giornale o, meglio ancora, un moltiplicatore di Big Data, un veicolo da cui passerà tutta l'attività social del Pd e di Renzi. Bob finirà anche nei telegiornali perché vale di più lo screenshot di un post o di un tweet delle solite facce da "panino" che fanno la dichiarazione di giornata. Bob insomma è la risposta renziana al Blog dei 5stelle e alla piattaforma Rousseau studiata dalla Casaleggio associati. È lo strumento scelto dal Partito democratico per affrontare l'avversario della prossima campagna elettorale