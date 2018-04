Renzi fa il sondaggio in piazza: "Governo con il M5S?". Tutti dicono no

"E te lo faresti un governo con i Cinquestelle?". Non sono le persone in piazza a Firenze per le manifestazioni del 25 aprile a chiederlo all'ex segretario del Pd Matteo Renzi. È lui a fare la domanda a loro. E nella maggior parte dei casi la risposta è: "Assolutamente no. Così spariremmo". Il senatore Matteo Renzi si presenta in bici in piazza Santa Croce e nel tragitto verso piazza della Signoria incontra e saluta decine di turisti, vecchi amici e anche ragazzini delle scuole: "Matteo, si fa un selfie?". Lui non si nega a nessuno. C'è anche chi lo avvicina per fargli domande politiche ma tanti si stupiscono quando vedono che è lui a chiedere loro il parere sul governo con i grillini.

A chi gli dice "non cascare nella trappola" risponde: "Ricevuto". Altri gli dicono: "Matteo, non fate l'accordo", e lui ancora: "Ricevuto forte e chiaro". Ma a parte queste brevi frasi, l'ex premier non apre quasi bocca. Non prende posizione, il suo sembra proprio un sondaggio per tastare l'umore e se le sorti di un eventuale accordo con Di Maio dipendessero dalla piazza di Firenze la linea del Pd sarebbe piuttosto chiara. Renzi incontra anche il suo vecchio e combattivo oppositore in consiglio comunale Tommaso Grassi, ex Sinistra Italiana, e lo abbraccia. "Mi hanno detto che sei disposto a insegnarci a fare opposizione - dice - Però noi bisogna fare opposizione, non rompere le scatole".

Renzi si ferma a chiacchierare anche con il segretario cittadino del Pd e con lui annota. "Vedete, in questi giorni quasi nessuno mi manda a quel paese". Nonostante la batosta del Pd il segretario sembra compiaciuto dal fatto di godere ancora di una certa popolarità.