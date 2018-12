Renzi, Giacone (M5S): "Dov'è il servizio delle Iene su Tiziano Renzi?"

“Stiamo ancora aspettando il servizio delle Iene sui lavoratori in nero di Tiziano Renzi che sarebbe dovuto andare in onda ieri. Abbiamo scoperto che il padre dell’ex presidente del Consiglio ha inviato una diffida al programma per non far mandare in onda il filmato di Filippo Roma: la stagione delle Iene termina domani e ci aspettiamo che Mediaset faccia vedere il servizio agli italiani per rispetto loro e della libertà di stampa", lo dichiara Veronica Giannone, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione lavoro alla Camera.

E aggiunge: "Già è la seconda volta che la famiglia Renzi prova a bloccare un’inchiesta del programma. Mentre Luigi Di Maio, come ha dichiarato lo stesso Filippo Roma, si è dimostrato il politico più trasparente che abbia mai intervistato, dall’altra parte continuano le vergognose manfrine della famiglia Renzi che per bloccare la verità manda le diffide degli avvocati. Altro che editti bulgari, possibile che basti una scartoffia dalla Toscana per bloccare un servizio sgradito? Sarebbe un fatto gravissimo una censura del genere”