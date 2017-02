Renzi, giustizia a orologeria: invito a scomparire dalla politica per Matteo?

di Pietro Mancini

Giustizia a orologeria?

Alla vigilia di un'assemblea nazionale del PD, molto delicata, dai pm, che non "amano" Renzi, è arrivato un invito a comparire a suo padre, don Tiziano, nell'ambito dell'inchiesta sugli appaltoni Consip. Ipotesi di reato : traffico di influenze.

Va considerato come un invito all'ex premier.... a scomparire dalla scena politica? In un Paese normale, sarebbe, certo, auspicabile che D'Alema e Bersani dicessero all'ex premier: caro Renzi, non concordiamo con te. Ma siamo vicini ai tuoi cari e non sfrutteremo, mai, le vicende giudiziarie di don Tiziano! Ma l'Italia è un Paese normale?