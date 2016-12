Renzi, il “mossiere” del voto anticipato

Di Massimo Falcioni

La diatriba sulla “continuità” o sulla “discontinuità” del governo Gentiloni rispetto a quello precedente di Renzi è un falso problema, il classico luccichino per allodole. E’ l’ex premier, segretario del Pd, il gran “mossiere” in un gioco delle tre carte che ha come obiettivo le elezioni politiche anticipate prima possibile. Al centro, al di là di questioni di potere e di ambizioni personali – peraltro legittime – c’è un dato di fondo, quello politico, relativo a Renzi e al renzismo, da salvaguardare perché portatori di una “peculiarità”, quella del Partito Democratico inteso come strumento di consenso elettorale per governare e fare riforme bloccando il populismo e la demagogia di destra e di sinistra e in particolare il M5S.

Così la pensa l’ex premier, così la pensa il nuovo premier. Ecco perché il risultato del referendum del 4 dicembre viene considerato a guisa di un incidente di percorso che modifica il passo ma non il senso di marcia di quanto fatto da Renzi tant’è che il neo premier Gentiloni si è affrettato ad annunciare che cancellare o relegare nell’oblio il lavoro del suo predecessore: “sarebbe un errore”. Alla prima occasione “buona” sarà Renzi a far staccare la spina a Gentiloni nella convinzione che solo il voto prima possibile possa salvare se stesso e il Pd riprendendo – dopo la legittimazione delle urne - il cammino interrotto dopo il referendum costituzionale. Insomma, l’obiettivo è uno solo: riportare Matteo Renzi al comando del Paese passando come un rullo compressore sopra tutto e sopra tutti.

Al di là dei non facili nodi che il governo in carica deve tentare di sciogliere a livello nazionale e internazionale e al di là del ruolo del presidente Mattarella per nulla propenso a permettere la fine anticipata della legislatura, c’è una situazione politica per nulla favorevole al disegno renziano incentrato sul voto anticipato. Il Paese è sfibrato (anche per il referendum), gli italiani sono stanchi e sempre più distanti dai partiti per il loro totale disinteresse sulle questioni di primaria necessità. Soprattutto non calano né la tenuta del M5S né le guerre intestine del Pd: un mix ad alto rischio per Renzi e per lo stesso sistema dei partiti. Gentiloni e il suo governo non avranno alcun supporto dal “loro” partito di riferimento. Il Pd è in “catalessi”, ben lontano dalla capacità di formulare quella “analisi differenziata” sui mutamenti della società italiana fatta negli anni ’50 e ’60 da Togliatti in modo che il Pci “cogliesse e sfruttasse tutte le pieghe della società”.

Tanto meno oggi il Pd ha una particolare attenzione per le alleanze sociali e politiche e per le indispensabili mediazioni (anche con le parti sociali) in grado di evitarne l’isolamento. L’enfasi renziana sulle riforme istituzionali e sulla governabilità, la mancanza di analisi politica e lo “scusometro” dopo i ripetuti segnali negativi delle urne, le minacce e il continuo braccio di ferro con le minoranze e i dissidenti, ha ridotto il Pd a una gruviera, a un comitato d’affari ed elettorale, un labirinto di separati in casa, dove ognuno vede nell’altro il proprio nemico, ha via via isolato il partito indebolendone i rapporti di alleanze, ovunque. Invece di cogliere l’occasione del dopo referendum per un dibattito più aperto Renzi ha pontificato in modo moralistico annunciando il “redde rationem” nel più classico: “chi non è con me è contro di me”, espressione non certo di autorevolezza politica ma di alterigia.

Così il Pd entra nel cono d’ombra, un vero e proprio cul de sac e il “suo” governo resta a mezz’aria, incapace di reggere all’urto della prima tempesta. Gentiloni, sornione, fiuta l’aria, almeno per parare il colpo ma sapendo già che il colpo arriverà. L’11 gennaio la Corte costituzionale deciderà l’ammissibilità sul referendum per il Jobs Act, la legge sul lavoro: se si andrà al voto per il Pd sarà il ko, forse la disgregazione. Il 24 gennaio la Consulta deciderà sull’Italicum, definito a suo tempo da Renzi un faro per la democrazia dell’Occidente, oggi nel dimenticatoio. E la crisi economica, la ripresa, l’occupazione giovanile, le tasse, il debito pubblico, il dramma dell’immigrazione, la sicurezza dei cittadini? Si vedrà. Si torna al gioco dei bussolotti, alle alchimie pensando a una nuova legge elettorale “proporzionale” per una “grande coalizione” tenuta col cerotto e tenere nell’angolino il M5S. Per non farci mancare niente è pronto anche Berlusconi in versione “salvatore” della patria. Soffia il vento del “tanto peggio tanto meglio” ma, stavolta, è Renzi il “burattinaio” dello “sfascio”. Per ripartire e ricostruire, dice lui.