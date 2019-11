"Renzi il vero problema dell'Italia. M5S, c'è la fila per cacciare Di Maio"

Il caso dell'ex Ilva farà cadere il governo?

"Non credo".

Ma Italia Viva ha presentato un emendamento per ripristinare lo scudo penale...

"Renzi fa il suo lavoro di guastatore. E' Renzi che può far cascare il governo, non l'Ilva. E' Renzi il vero problema per il Paese".

Che interesse avrebbe ad andare al voto visto che nei sondaggi Italia Viva non decolla?

"Renzi ha distrutto il Pd, che solo ora sta cercando di riprendersi. Non mi stupirebbe se tentasse di suicidarsi politicamente, d'altronde non ha fatto altro da quando è in politica. Il problema per il Paese è la sua mancanza di lungimiranza politica che danneggia tutti".

Che cosa dovrebbe fare il M5S alle Regionali in Emilia Romagna?

"Dovrebbero scegliere gli emiliani, come i calabresi in Calabria. Esattamente come si faceva nel M5S".

Il senatore M5S Mario Michele Giarrusso



E Conte come si sta muovendo?

"Voglio vedere cose concrete, a chiacchiere stiamo a zero. Diciamo che promuove bene la sua immagine".

Passiamo al M5S, non c'è stato il passo indietro di Luigi Di Maio come lei e molti altri avevano chiesto dopo il flop in Umbria...

"Si vede che ci vuole una spintarella".

E chi gliela dà?

"C'è la fila".

Anche tra i parlamentari?

"Soprattutto, siamo sotto il 16%...".

E la colpa di Di Maio...

"E' sua o mia? Scusi, chi è il leader del Movimento? Io o lui?".

Lei rimpiange la Lega?

"Rimpiango che non abbiamo attuato il programma del M5S, dobbiamo provarci".

Ha paura delle elezioni anticipate (visti i sondaggi)?

"Non credo sia il momento di elezioni, ma non paura del voto".

E Zingaretti? Il leader del Pd è impegnato in un viaggio negli Stati Uniti. Come vede il suo alleato di governo?

"Zingaretti chi?".