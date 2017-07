Renzi in bici con le ruote sgonfie: la foto è un cattivo presagio per il Pd

Povero Matteo Renzi, ultimamente non ne imbrocca una. Dopo il risultato poco lusinghiero delle elezioni amministrative 2017 e, nell'atmosfera avvelenata che si respira nel Pd, con malumori crescenti da parte dei detrattori e anche dei fedelissimi (di oggi il post di Claudio Velardi che bastona il segretario dem), ecco che la pubblicazione del suo libro Avanti, edito da Feltrinelli e la cui uscita è prevista per il 12 luglio, sembrava portare una ventata di aria fresca per l'ex premier.

Peccato però che la fotografia che ieri Renzi - o chi per lui - ha pubblicato sul suo profilo ufficiale sia l'emblema di tutto ciò che, ultimamente, non sta andando per il verso giusto nel Pd, oltre a essere un pessimo auspicio per il futuro del partito. Le critiche e le prese in giro non si sono fatte attendere quando è comparsa la nuova immagine di copertina della pagina facebook: Renzi in bicicletta... ma con le ruote completamente e visibilmente sgonfie!

Possibile che né lui né il suo staff responsabile dei social media se ne siano accorti? Gli sfottò si sono sprecati, così come i richiami - gli ennesimi richiami - al fatto che la comunicazione nel Pd abbia raggiunto minimi storici. E dire che, all'inizio dell'avventura renziana, i social sembravano il pane quotidiano dell'ex premier. Ma quel Matteo Renzi, oggi lo adombrava anche il post critico di Claudio Velardi, sembra ormai un'altra persona rispetto al segretario piddino di oggi. E quelle ruote sgonfie appaiono come un pessimo segnale di ulteriori future sconfitte o, nella migliore delle ipotesi, di un politico al palo, offuscato e dal carisma sempre più "sgonfio".