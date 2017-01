Renzi lancia il suo blog e annuncia il cambio della segreteria Pd

Svolta per l'ex premier. Matteo Renzi riparte dal suo blog. "Il futuro, prima o poi, torna", è lo scritto con cui spiega di rimettersi in cammino con un blog "non pensato per i reduci" ma per "camminare verso il futuro" aprendo a discussioni su Ue ma anche sul centrosinistra. "La sconfitta al referendum - ammette Renzi - ci ha fatto male. Con le riforme, volevamo un paese più semplice e più forte: è andata male. Volevo tagliare centinaia di poltrone e alla fine l'unica che è saltata è stata la mia. Ma anche quella sconfitta appartiene al passato". Ed annuncia, via sms, una "nuova segreteria nelle prossime ore" ringraziando i componenti della segreteria uscente e promette un lavoro per la riorganizzazione del partito.