Renzi: “Non mi iscrivo a Rousseau, alle politiche nessuno accordo con il M5s”

Renzi a Otto e mezzo/ "Non staremo con M5s alle prossime elezioni perchè ci divide un abisso"

"Se fossi umbro chi voterei? Bianconi. Se fossi emiliano, Bonaccini". Così Matteo Renzi durante la trasmissione condotta da Lilly Gruber 'Otto e mezzo'. "A livello nazionale fino al 2023 dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto a proposito dell'attuale maggioranza di governo nata perchè Salvini stava portando il paese in una situazione "devastante", ha spiegato. Ed ha sottolineato: "Non staremo con M5s alle prossime elezioni perchè ci divide un abisso". Poi su un tema caro alla Lega come quota 100 ha dichiarato "Io spero che il governo ci ripensi, se non ci ripenserà non metteremo un aut aut. Noi non siamo dei pierini, non siamo sfascia carrozze".

Renzi a Otto e mezzo/ Sul governo e la maggioranza l'ex premier rassicura tutti

"Se dico io di stare sereno io non funziona granchè... Basta non aumentare le tasse. Da quello che leggiamo nessun aumento dell'Iva bene così". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della registrazione di 'Otto e mezzo' rispondendo alla domanda su che cosa debba fare Conte per stare sereno.

Renzi a Otto e mezzo/ Se si abbassa l'Iva su pannolini io firmo

"Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva sul pannolino, io firmo. Se invece si aumenta il gettito di 5 miliardi non è una rimodulazione di sinistra ma il gioco delle tre carte. Noi stiamo salvando gli italiani dall'aumento dell'Iva, vogliamo fare Italia viva per parlare agli italiani fuori dai palazzi"