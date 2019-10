"Renzi premier? Allora io ministro". Confermato lo scouting in Fi-Pd

88 parlamentari da Fi-Pd a Italia Viva. E Renzi a Palazzo Chigi. Il boato choc - Un boato. Uno di quelli che terremota letteralmente i palazzi del potere e le sedi dei partiti. Sarebbe - condizionale d'obbligo - in corso un'operazione per portare in Italia Viva, il nuovo partito lanciato da Matteo Renzi, altri 88 parlamentari tra Camera e Senato che arriverebbero sia da Forza Italia sia dal Partito Democratico. L'obiettivo, e qui il boato si trasforma in un ordigno termonucleare, sarebbe quello di sostituire a Palazzo Chigi, nel ruolo di presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con Matteo Renzi. A gestire l'operazione clamorosa sarebbero Denis Verdini e poteri forti di estrazione varia, tra cui anche imprenditori di successo come il deputato di Italia Viva ex dem Gianfranco Librandi. E addirittura altre voci affermano che ci sarebbe qualcosa di più di uno zampino di Silvio Berlusconi. Lo scenario è talmente dirompente che starebbe mettendo in fibrillazione l'intero quadro politico provocando anche l'accelerazione di processi che altrimenti avrebbero richiesto tempo per maturare, come l'eventuale partito di Conte, l'asse Lega-Fratelli d'Italia sempre più saldo (vedi la convergenza sulla proposta di eleggere direttamente il Capo dello Stato) e anche il ritorno da LeU al Pd di pezzi storici della sinistra come Pierluigi Bersani. Un boato. Un boato che se dovesse trovare conferme cambierebbe il panoramo politico italiano. Per sempre.