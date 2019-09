Renzi rassicura Conte, M5S e Pd: "Manderemo avanti il governo"

"E' evidente che abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di Rtl 102.5. "Il governo - ha ribadito Renzi - deve assolutamente fare la sua parte senza alcun problema. C'è un patto di governo, che lavorino. Noi facciamo non soltanto il tifo, diamo una mano".

ITALIA VIVA: RENZI, 'DOPO LEOPOLDA MI RIMETTO IN GIOCO PER TORNARE A SOGNARE' - "Vi va di tornare allo spirito con cui nel 2012, nel 2013 abbiamo fatto sognare una parte di Paese? Io riparto da zero, riparto da capo, mi metto in discussione, mi metto lo zaino in spalla da boy scout e mi rimetto a camminare. Dopo la Leopolda girerò molto in macchina, per le fabbriche, le associazioni di volontariato, mi rimetto in gioco". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5.



GOVERNO: RENZI, 'ORA SALVINI VA COMBATTUTO TRA LE PERSONE' - "Se è vero come è vero che abbiamo sconfitto Salvini nel palazzo, adesso va combattuto in mezzo alle fabbriche, tra le persone, nel volontariato". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5.



MINORI: RENZI, 'ABUSI DA COLPIRE, PARTITI NON STRUMENTALIZZINO' - "Di Salvini mi fa arrabbiare il modo con cui strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c'è un abuso sui bambini è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni dei partiti dentro gli abusi dei bambini, perchè non è un partito che fa un abuso ad un bambino, è un criminale, è un uomo vergognoso uno che abusa di un bambino e deve essere colpito, criminalizzato non da un partito ma da tutti". Lo ha affermato Matteo RENZI, ospite di Rtl 102.5.