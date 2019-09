"Renzi? Rimettere la foto sul comodino". Lega, il consiglio di Giorgetti

"Ho solo consigliato ai colleghi della Lega di rimettere la foto di Renzi sul comodino". Con queste parole l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l'uscita di Matteo Renzi dal Partito Democratico, il lancio di 'Italia Viva' e la formazione di gruppi autonomi dell'ex presidente del Consiglio in Parlamento.



Dopo le elezioni del 4 marzo 2018 e all'inizio del governo M5S-Lega, lo stesso Giorgetti aveva consigliato a tutti i colleghi di partito di mettere la foto di Renzi sulla scrivania in ufficio come monito per evitare gli stessi errori dell'ex premier e leader del Pd.