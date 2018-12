Renzi "ruba" le proposte di Siri. Manovra, l'ex premier loda la Lega

Chi meglio dei rottamatori conosce le leggi della rottamazione? Bisogna stare continuamente sul pezzo, altrimenti si rischia l'estinzione politica, diventare anacronistici è un attimo, ed il birbante fiorentino che un tempo guidava Palazzo Chigi non ne vuole sapere di finire nei libri di storia, per adesso.Matteo Renzi dopo il video in cui con un colpo mediatico "scarcera" Berlusconi dall'impresentabilità per consegnarlo al male minore, rispetto a Matteo Salvini, accusando la sinistra di essere molle e poco feroce con il Governo del Cambiamento, ci prende gusto e fa un'altra girandola per convertirsi al leghismo illuminato.In un post Facebook, per attaccare la manovra economica, spunta una frase: "Ieri, però, Salvini ha incontrato le categorie. E Confapi ha fatto una proposta molto intelligente sul reddito di cittadinanza.



Dare 780€ a tutti per stare sul divano è assurdo e non ci sono fondi a sufficienza. Il Governo potrebbe allora prendere i soldi stanziati per il reddito di cittadinanza e darli alle imprese che formano e assumono i giovani, anziché regalare sussidi. "Peccato che questa proposta sia in realtà da tempo in seno Lega. Peccato che la genitorialità, omette il Senatore toscano, è della Lega. Infatti il 29 Ottobre scorso il Sottosegretario di Stato Armando Siri ha lanciato l'idea subito accolta con grande entusiasmo da tutto il partito e dalle associazioni di categoria delle imprese.Libero, Corriere della Sera, Stasera Italia (Rete4), SkyTg24, Tg2, Affaritaliani, Porta a Porta (Rai1), Otto e Mezzo (LA7), Rai Parlamento, e forse ho saltato qualche testata e me ne spiaccio, in cui urbi et orbi, Siri ha declinato in ogni modo la sua visione del Reddito di Cittadinanza.Forse era troppo per Renzi fare un passo di così grande onestà intellettuale, tuttavia chissà dove lo porti il sentiero di scissione dall'Universo PD.

Di Andrea Lorusso

Twitter @andrewlorusso