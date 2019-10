Renzi-Salvini, scintille fra i due. L'ex premier: colpo di sole al Papeete?

I due Matteo uno di fronte all’altro. Renzi e Salvini. Il segretario di Italia Viva e quello della Lega non se le mandano a dire a Porta a Porta, il salotto di Bruno Vespa. In un confronto televisivo che ricorda, per forma, un altro incontro tv storico fra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto nel 1994. "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione" - esordisce Renzi - "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perchè non abbiamo il paraocchi e non importa che la voglia anche Salvini", ha aggiunto. "Avevamo due alternative: accettare il diktat del Papeete o fare una operazione di palazzo, sì. Una operazione machiavellica. Ma se fossimo andati a votare adesso, ci sarebbe lo spread ai massimi livelli e il paese avrebbe pagato il conto".

"I sondaggi danno ancora la Lega al 33 per cento, questo governo e' nato per non far vincere la Lega. Era tutto un 'no' continuo no addirittura alle Olimpiadi". ribadisce Matteo Salvini parlando delle ragioni che lo hanno spinto a far cadere il governo coi 5 stelle - e aggiunge - "Io sempre detto agli italiani sto al governo per fare le cose. Ho provato fino all'ultimo quando hanno detto di no ala Tav, che sarebbe stato un danno incredibile... Sono contento di essere stato al governo per un anno ma negli ultimi tre mesi era un'agonia. Poi Renzi in maniera geniale si e' inventato un governo sotto un fungo".

"Io mai mi permetterei di giudicare le ferie di Salvini. Avrebbe fatto migliore figura se al 30 agosto non si fosse messo in missione al Senato". Afferma Renzi sulla crisi d’estate del governo gialloverde. Replica del segretario del carroccio - "Lei sbaglia perchè non conosce i regolamenti, i senatori sono sempre in missione, è il regolamento del Senato", è stata la risposta di Salvini – controreplica al vetriolo di Renzi - "E lei non conosce la buona educazione, perchè io l'ho fatta parlare senza interrompere".

Renzi-Salvini, il leghista mostra un cartello, ironia dell'ex premier

Matteo Salvini mostra un cartello con i numeri degli sbarchi di migranti a suo dire "triplicati" da quando non e' piu' al Viminale e suscita l'ironia di Matteo Renzi: "Per una volta che Salvini parla di numeri... e' fantastico. S'e' voluto portare l'aiuto da casa ma almeno parliamo di numeri".

Renzi: favorevole a forza di interdizione al confine

"E' una vergogna che l'Europa non si faccia sentire con una parola sola, è un grande scandalo. E' assurdo che si parli solo di bloccare le armi, ce le hanno già, certo che le dobbiamo bloccare - e continua - sono assolutamente favorevole a una forza di interdizione con la partecipazione italiana", ha poi sottolineato Renzi. A proporre oggi una forza di interdizione con la partecipazione italiana al confine turco-siriano è stato il segretario Pd, Nicola Zingaretti.

Renzi a Salvini, Quota 100 porta via 20 mld in 3 anni

"Io sarei per non confermare Quota 100, ma temo che verrà confermata. Mio zio fa il vigile urbano e vorrebbe andare prima in pensione con Quota 100. Quelli come mio zio portano via 4 miliardi nell'anno appena trascorso, venti miliardi in tre anni e io vorrei che quei soldi fossero dati in busta paga ai lavoratori, alle famiglie e non a mio zio per andare prima in pensione". Così il segretario di Italia Viva Matteo Renzi.

Renzi: ho querelato Papadopoulos, Salvini non querela Savoini

"Chi cita in ballo il mio governo per eventuali complotti ne risponde in sede giudiziaria. Io considero un grande onore aver collaborato con il presidente Obama. Suggerirei a Matteo Salvini di fare lo stesso con chi dice che è andato in Russia per chiedere una tangente da 65 milioni - e aggiunge - Io Papadopoulos l'ho querelato, non capisco perchè Salvini non querela Savoini", ha aggiunto: "Sui servizi segreti ho molto rispetto per il Copasir e per il presidente del Copasir, che farà al presidente del Consiglio le domande che deve fare".

Renzi a Salvini, i 49 milioni li hai utilizzati tu oppure no?

"La sentenza sui 49 milioni non è più un indagine sua o mia. C'è una sentenza che dice che 49 milioni sono spariti e Maroni e Bossi dicono che li ha utilizzati lei. Li ha usati o no per alimentare la 'Bestia' su Facebook? Secondo me li ha usati lei".

Russiagate, Salvini: Conte chiarisca se usato 007 per suoi interessi

"Non faccio processi a priori". Cosi' Matteo Salvini sul Russiagate durante 'Porta a porta'. "Se qualcuno usa i servizi segreti per interesse e convenienza personale politico mi preoccupo. Aspetto che ci risponda qualcosa", ha poi aggiunto il segretario leghista, parlando di Giuseppe Conte.

Renzi-Salvini: battibecco su 49 mln. Leghista, 'Non li ho visti'

"Non li ho visti". Cosi' Matteo Salvini ha risposto a Matteo Renzi che lo incalzava sui 49 milioni di euro di rimborsi illeciti della Lega contestati dal Tribunale di Genova. "Li ha spesi?", ha continuato a chiedere Renzi. "Io rispondo di quello che fa la Lega dal dicembre 2013 a oggi con bilanci certificati", ha risposto il segretario leghista. "Faccio politica per passione, se volessi arricchirmi farei conferenze in giro per il mondo per decine di milioni", ha poi attaccato l'ex premier con allusione alle attivita' di Renzi da conferenziere. "Forse perché non la chiamano", gli ha controbattuto il fondatore di Italia viva.