Renzi scarica Alfano: "Non si blocca il paese se non arriva al 5%"

Matteo Renzi a Porta a Porta, risponde alle accuse del leader di Ap Angelino Alfano. "Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto. E comunque, è un fatto positivo che i piccoli partiti rimangano fuori". E ancora: "Io impaziente? (questa l'accusa di Alfano, ndr). Potevo restare a Palazzo Chigi e invece me ne sono andato. Ho l'impressione che sono loro che hanno paura ma non è accettabile il veto dei 'piccoli'".

Renzi: voto ottobre? L.Bilancio da nuovo governo o Gentiloni

"Se si votasse a ottobre la legge di Bilancio la fa il nuovo governo, se si forma in tempo. Se non c'e' la maggioranza, rimane quello attuale che e' in carica. Il governo Gentiloni sarebbe in carica nell'esercizio dei suoi poteri. Predisporra' la manovra, se ci sono gli elementi, oppure la lascera' agli altri". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Porta a Porta.

Renzi: voto a ottobre non implica esercizio provvisorio

"Si puo' votare a ottobre. Succede in Germania e Austria, non si rischia un esercizio provvisorio, ma si puo' votare anche in primavera". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Porta a Porta.