Renzi sedotto da Isabella Conti, la 'nuova Boschi'. Maria Elena storce il naso

Matteo Renzi è stato stregato da Isabella Conti, la "nuova Boschi"e il fatto, comprensibilmente, non ha reso felice Maria Elena. Rieletta con l'80% dei voti la sindaca di San Lazzaro di Savena (Bo) è una delle new entry di Italia Viva come spiega Libero. Anche lei ha lasciato il Pd e ora sarà la grande protagonista della prima Leopolda post-scissione.

Come ricorda il Foglio, Renzi l'ha addirittura citata a Porta a porta, da Bruno Vespa, come politica da opporre al "modello Salvini": "C'è il primo sindaco in Italia che ha fatto gli asili nido gratis, si chiama Isabella Conti e sarà alla Leopolda domenica. Perché gli asili nidi gratis qualcuno li sta facendo". Domenica alla Leopolda ci saranno sia la Conti sia la Boschi, che i retroscena descrivono come un po' irritata.