Renzi, servo-economio col cappello in mano all'anti italiano Macron

“Di Maio est avec les Gilets Jaunes contre les institutions françaises et il ajoute que Macron serait responsable pour la morts des migrants. C’est bête! Leur recherche d’ennemis est en train de ridiculiser 70 anni de politique étrangère de l’Italie. Vive l’amitié italo-française" 🇫🇷🇮🇹”

L'ex premier del bel Paese, Matteo Renzi, da Rignano ieri, su Twitter : a schiena dritta, con coraggio e senza il cappello in mano al cospetto degli "affettuosi", e solidali, alleati di Parigi. Il suo tweet...Gentilone il figlio di don Tiziano lo ha vergato, in francese, per evitare il rischio che l’inquilino, sussiegoso, dell’Eliseo non riuscisse a comprendere, bene, il suo...servo encomio...

Un francese, un filino maccheronico, quello dell'"amicone" di Enrico Letta, che risiede a Parigi, ma senza manifestare alcun dubbio :"right or wrong", il suo Paese di riferimento è la Francia. Non quello, governato dai "cialtroni e infami" ministri gialloverdi, alla cui Costituzione giurò fedeltà, quando Re Giorgio lo nominò Capo, pro-tempore, del governo.

Se non da Emmanuel o da Brigitte Macron, —con la “r” dolce, come la pronuncia donna Lilli Gruber-al senatore di Scandicci ha, certamente, telefonato, per ringraziarlo, il giovane portavoce di "En Marche La République", il partito del successore di Hollande. Si', proprio Monsieur Gabriel Attal, che aveva... elogiato la posizione del governo italiano sui migranti, definendola, il 12 giugno del 2018, "vomitevole"....