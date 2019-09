Renzi stroncato dal fido Lotti: che senso ha uscire dal Pd? Orizzonte limitato

PD: LOTTI, 'MI CHIEDO CHE SENSO ABBIA FAR NASCERE IL GOVERNO E POI USCIRE DAL PARTITO'

''Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e colleghi provino a dare letture surreali (arrivando a scomodare leggende letterarie come il cavallo di Troia o fantasticando su improbabili spie o infiltrati), mi chiedo che senso abbia avuto far nascere il nuovo governo e subito dopo uscire dal partito''. Lo scrive sul Foglio l'ex ministro dello Sport Luca Lotti, spiegando le ragioni della sua decisione di rimanere nel Pd e di non andare con Renzi nella nuovo movimento 'Italia viva'. ''Sia chiaro -sottolinea- io considero una nuova offerta politica un bene per la democrazia e coloro che hanno preso questa decisione sono colleghi stimati cui mi lega e sempre mi legherà un rapporto di amicizia e stima. Tuttavia, sebbene si assicuri appoggio al governo Conte 2, vedo all'orizzonte un vecchio vizio della sinistra italiana affacciarsi pericolosamente, un frazionismo nel nostro campo politico che ne mina la credibilità''.

PD: LOTTI, 'PER ME LA CASA DEI RIFORMISTI NON PUO' ESSERE CHE IL PARTITO DEMOCRATICO'

''Oggi la sfida, si gioca tra il populismo e il riformismo, nella consapevolezza che la parte più difficile tocca a chi ritiene che le giuste istanze popolari cui la politica deve dare risposte debbano necessariamente fare i conti col principio di realtà. E questo è il compito, appunto, dei riformisti. In Italia, in questo momento storico, per me la casa dei riformisti non può essere che il Pd, l'unica forza davvero democraticamente contendibile, in cui fin dalla sua nascita si confrontano idee diverse ma sempre compatibili nella visione di un progetto comune", prosegue Lotti.

PD: LOTTI, 'SE USCITA RENZI E' PER CONTARE DI PIU' IN MAGGIORANZA, ORIZZONTE LIMITATO'

E se l'uscita di Renzi è stato un regolamento di conti per rispondere all'improvvido fuoco amico che fece fallire la riforma costituzionale, allora è stata una risposta tardiva, ma non spetta a me fare queste valutazioni. Allora qual è la spiegazione? Qualcuno ritiene possa essere stato l'impulso, comprensibile e legittimo, a contare di più al tavolo della maggioranza: non so se questo sia vero, ma temo che in tal caso possa essere un orizzonte politico limitato", conclude l'ex ministro.