"Renzi ultimo nel gradimento? Pregiudizio. Appoggiare Minniti un suicidio"

Buongiorno redazione, sono Luca Ronchi gestore della pagina Facebook https://www.facebook.com/LiberaliconRenzi/ e responsabile del Comitato Civico Bergamo Ritorno al Futuro comitatoritornoalfuturo.bergamo@gmail.com

Ora mi sono davvero stufato (eufemismo)! E' una cosa folle che con chiunque si parli, ti dicono:"Renzi? Mamma mia, si è bruciato, è finito". Inconcepibile, bruciato per cosa? Per essere stato il miglior governo degli ultimi 30 anni, frenato da quegli infami del PartitoDefunto che ci hanno SPARATO contro, bocciando un Referendum FONDAMENATALE per il futuro del paese, per ANTIPATIA!!! Ripeto, per AN-TI-PA-TIA!! Ci rendiamo conto della follia?

Io devo aver quasi timore a dire che i comitati sono stati lanciati da Renzi, per un pregiudizio incancrenito nella testa delle persone? Puoi essere contro la sua visione politica, ma dire che Renzi si è bruciato per il suo carattere o per antipatia, è da peggior bar dello sport, anzi dal peggior bar degli alcolisti anonimi.

Hanno perdonato a Berlusconi 20 anni di nulla cosmico in politica, gli hanno perdonato comportamenti deplorevoli, immorali e vergognosi, ma quello che si è bruciato è Renzi per colpe del PD infame o per presunte colpe del cugino del cognato della moglie della sorella del nipote?

DITEMI COSA HA FATTO DI IMMORALE O SCORRETTO RENZI NEI SUOI 10 ANNI DI POLITICA? E' antipatico perchè si è comprato una casa nuova? Guardate che un politico non deve vivere in infradito, cibandosi di scatolette di tonno al naturale, come un monaco tibetano. Se uno guadagna onestamente i suoi soldi e lavora facendo il suo dovere, per me può andare in giro con la BatMobile o l'elicottero blu che non me ne può fregar di meno! Mentalità da cattocomunisti invidiosi che vorrebbero abolire la proprietà privata e vivere ancora di caccia&pesca.

Ora MI SONO ROTTO DAVVERO. Prima di parlare di programmi, di Comitati, di scissioni, tutti i renziani devono scendere in piazza per rivalutare il RENZI 1.0, bloccato dal PartitoDefunto INFAME che per anni ci ha remato contro.

Però quelli del #FUOCOINFAME, sono ancora li sulla cresta dell'onda per rilanciare il loro partito di zombie, mentre RENZI DEVE PAGARE PER QUESTE MUFFE ROSSE che voi sinistroidi attaccati alla poltrona, volete ancora sostenere!! Renzi sbaglia nel continuare a nominarli e affiancare il suo nome a questa gentaglia.

ERRORE SUICIDA- Ora Renzi sta per commettere un altro errore suicida, dopo quello della personificazione del Referendum. Innanzitutto, non dovrebbe più parlare e intromettersi in un congresso di un partito che andrebbe ignorato e lasciato al suo destino, pensando al nostro futuro con un nuovo movimento, girando l'Italia per promuovere i nostri comitati Civici indipendenti e autonomi dal PD, ma farebbe un errore clamoroso se sosterrà Minniti che in caso di sconfitta, verrebbe vista come un'altra bocciatura dello stesso Renzi.

È ora di pensare a noi, a un nuovo movimento LIBERALE, federalista, europeista, riformista, senza più correnti tribali cariche d'odio.

Renzi è una cosa, il PD un'altra!! Finchè non staccheremo il cordone ombelicale con il PD, saremo destinati ad essere bastonati e insultati continuamente.

Ci rendiamo conto che stiamo perdendo uno dei migliori politici italiani per colpa DI UN PREGIUDIZIO che NOI STESSI STIAMO ASSECONDANDO senza reagire??

E vogliamo parlare della Maria Elena Boschi? Massacrata dal Pd senza che nessuno dicesse nulla, lasciata sola a prendere fango addosso, mentre la ritengo una donna estremamente intelligente e molto preparata, ma pure lei esca dall'incubo del PD!!

Proprio ieri, alcuni professionisti della politica, mi hanno detto:"Luca, in bocca al lupo per i comitati, il tuo progetto di riunire tutti i liberali delusi della Lega, FI e del PD, è un ottimo progetto, ma Renzi è finito"

NON HO DORMITO DAL NERVOSO!! Renzi è finito per cosa? Per lasciare spazio a chi??? Il PD non lo vorrei più nemmeno nominare, perchè non meritano pubblicità gratuita.

Volete dar fiducia a quel simpaticone che propone il #Redditodivacanza assistenzialista, il decreto indignità, No Tav, No Tap, No Pedemontana, No smog, No afa, No freddo, No caldo, No Gattuso???

Da liberale molte idee di FI sono pure le mie, ma devo dare fiducia a Berlusconi che propone veterinario gratis per il mio cane, 1.000 euro di pensione alle casalinghe, a quel personaggio che ha pagato e continua a pagare ragazze, per soddisfare i suoi istinti animaleschi?

Massimo rispetto per Tajani, farei domani mattina una coalizione con la parte sana di FI che non vuole morire nelle braccia della Lega, ma a livello comunicativo è afono, e come carisma, è da pressione bassa.

Da federalista convinto, devo dar fiducia a chi ha tradito il Nord imprenditoriale e messo nel cassetto l'autonomia dei comuni e gli Stati Uniti Federali d'Europa? Gianfranco Miglio oggi si rivolterebbe nella tomba. Lui ci aveva visto lunghissimo, superando i confini nazionali, parlando di Stati Uniti d'Europa nel 1990.

CARI RENZIANI, se non VOGLIAMO MORIRE IN CULLA, IL PRIMO PASSO DA FARE, è rivalutare la figura di Renzi, ma non perchè lo diciamo noi, ma i numeri del suo governo. L'Europa stessa che oggi ci massacra, ha parlato del governo Renzi, come uno dei migliori degli ultimi 30 anni.

RIPETO: RENZI, NON IL PD!!!

Deve tornare il Renzi 1.0 del 2014, quello di lotta, quello che girava le piazze e non stava solo su Facebook, il Renzi che convocava le riunioni alle 7 di mattina, il Renzi che non guardava in faccia alle lobby e all'Europa dei burocrati, il Renzi delle riforme istituzionali, della legalità contro la corruzione. CI VUOLE UNA RIVOLUZIONE LIBERALE, MA SOPRATTUTTO CULTURALE E MORALE!

E VOMITEVOLE il fatto che sto facendo una fatica bestiale ad aprire il mio comitato, perchè mi vedono come il scissionista. Il PD locale, mi sta facendo una meschina campagna contro. Vi rendete conto? Non mi frega nulla di questi infami che hanno girato le spalle a Renzi, ho sempre avuto passione per la politica, credo nel progetto di un grande movimento liberale guidato da Renzi e se fallisco, mi sarò bruciato definitivamente. Non importa, tornerò a godermi la mia vita privata, ma prima di allora mi batterò come un leone!

Se non facciamo questo, i Comitati Civici, serviranno come la forchetta nel brodo: ZERO! Rischiamo di morire in culla se non ci compattiamo sul territorio e usciamo da questo cavolo di Facebook. La politica si fa in mezzo alla gente, non con le gambe sotto la scrivania.

Invito tutti i scissionisti renziani il 10 novembre a Salsomaggiore, per far sentire la nostra voce, alla kermesse organizzata dai dirigenti renziani. È ora di passare dalle parole ai fatti, #scissioneunicasoluzione #AddioPD #Nuovomovimento subito.

Luca Ronchi Bergamo