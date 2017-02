Renzi, ultimo samurai contro 'i barbari della politica'

Non tema la scissione caro Renzi, lasci che la minoranza Dem del suo partito , che per tutto il tempo del suo governo , e' stata per lei come quel famoso ' gatto attaccato agli zebedei' , prenda la propria strada. Questi hanno avuto la capacita' e la responsabilità , qualita' proprio solo del Pd , di 'bastonarla ' dall'interno nel corso di tutta la sua avventura politica al Governo.

Lasci che si scindano , permetta finalmente a Bersani, D'Alema, Speranza , Emiliano di volare da soli verso le nuove praterie della sinistra estrema e Lei riparta per una nuova missione : difendere un paese che deve diventare moderno , riformista , europeista dall'assalto dei nuovi , con tutto il rispetto, 'barbari della politica', rappresentati dal Movimento 5 stelle. Forse il paragone e' avventato ma nessuno si metterebbe al dito un diamante grezzo ; solo tempo , tanto lavoro e molta tecnica lo rendono utilizzabile.

Prenda fiato, non abbia fretta e giochi con attenzione le sue carte da qui al 2018 , per le prossime elezioni.

Al momento Lei, a mio parere, ha un problema e un obiettivo. Il problema e' puramente di marketing. Il suo brand, il brand Renzi e' un po' appannato, si direbbe in crisi.

Ci rifletta e veda di recuperare con azioni adeguate che un buon consulente di comunicazione le suggerirebbe . Qualche consiglio : interviste mirate , presenze pubbliche ben valutate, meno spocchia e piu' empatia verso la gente e verso un'ampia area moderata , anche di centro destra, che e' alla ricerca disperata di un leader.

Questa area moderata non lo ha trovato in Salvini , troppo modesto, nemmeno in Berlusconi , il passato remoto e tantomeno nella Meloni , massimo un buon presidente di Regione .

Tantomeno questa area vuole 'culturalmente ' affidarsi a Bersani o D'Alema . Il 'vecchio' che ritorna .

In questo vuoto pneumatico di leadership , una vasta area di elettori potrebbe darle una seconda chance.

Ecco quale dovrebbe essere il suo progetto : aprire il Pd a tutto un universo elettorale che non vuole essere etichettato di sinistra ma che potrebbe riconoscersi in un partito portatore di una visione : traghettare il paese ,attraverso un cambio generazionale maturo e non rottamatore, da 10 anni di crisi profonda ad un nuovo rinascimento politico , economico e sociale.

Basta slogan , poche uscite sui media , piccoli passi concreti sull'esempio di quello che , adesso, sta facendo il Governo Gentiloni.

Nessuno , della palude politica , se lo fila perche' tutti lo avevano dato gia' morto prima ancora di cominciare . Invece ,con la forza della normalità' , sta guidando il Paese.

Quindi caro Renzi , con grande modestia, permetta solo tre suggerimenti : metta l'armatura,per pararsi dal fuoco amico, voli basso , per evitare le prime pagine dei media nemici e mantenga chiara la visione per prendere la fiducia di quelli che non l'hanno votata ma che ora potrebbero ricredersi.

Lei , caro Renzi , potrebbe essere l'ultimo baluardo contro l'invasione dei 'barbari della politica'.