Renziani in pressing su Minniti: "L'unico che può battere Salvini". Ma lui...

Marco Minniti ha ancora dei dubbi: candidarsi o no al congresso del Pd? In molti consigliano l'ex titolare del Viminale di evitare questo passo in un momento così complicato per il partito, ma allo stesso tempo i renziani insistono con forza su di lui. La verità è però che Minniti vorrebbe riuscire a smarcarsi dall'ex premier e dall'immagine di "renziano".

Pd, Renzi: "Minniti autorevole, al via comitati civici"

Matteo Renzi ribadisce che le faide nel Pd devono avere fine, e rilancia un endorsement per Marco Minniti alla segreteria del partito. "Vedremo quando Martina lascera' - afferma l'ex presidente del Consiglio in una intervista al Corriere della Sera - Minniti e' autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualita': se si candidera' sara' contro Salvini, non contro altri dem. Zingaretti ha finalmente smentito ogni accordo con i 5 Stelle che ancora un mese fa qualcuno rilanciava come fondamentale. Le cose per il Pd si mettono meglio. E andranno sempre meglio nei prossimi mesi. Ma basta con le guerre interne: il fuoco amico ha gia' fatto troppi danni". Renzi annuncia la presentazione di "comitati civici: una forma di resistenza culturale contro la sciatteria di questo governo. Parleremo di scienza, ricerca, futuro". "Il Pd - sottolinea - e' importante, ma non basta: c'e' tanta gente che chiede di lavorare contro questo governo ma non vuole la tessera di un partito. Nella lunga marcia nel deserto che ci aspetta, la Leopolda e' un accampamento originale".

Anche il sindaco di Firenze Nardella spinge Minniti: "Unico che può battere Salvini"

L'ex ministro Marco Minniti "è l'unica figura che può mettere a nudo l'inaffidabilità di Salvini e del suo governo, proprio perchè ha dimostrato che argomenti come la legalità e l'immigrazione possono essere affrontati seriamente e con più efficacia anche dalla sinistra" . E se sciogliesse la riserva formalizzando la sua corsa alle primarie per la segreteria del Pd "non sarebbe un candidato solitario" perchè "ha con sè tanti amministratori" perchè "è con lui ministro che i Sindaci hanno messo in campo le migliori esperienze di accoglienza e legalità". Parola del Sindaco Pd di Firenze che, intervistato dal Corriere della Sera, spinge pubblicamente l'ex ministro degli Interni a sfidare Nicola Zingaretti e Matteo Richetti per leadership Pd all'imminente congresso. "Trovo offensivo considerare Minniti un inseguitore di Salvini" ed "ha una storia che viene dalla sinistra" obietta Nardella a chi accusa l'ex sottosegretario di Massimo D'Alema a palazzo Chigi di essere troppo sbilanciato a destra. E in ogni caso "solo chi non conosce Minniti o chi è in malafede può pensare che sia una operazione renziana". Perchè "un confronto tra candidati, se si parla di contenuti e di valori, non e' affatto un problema. Anzi".