Rifiuti, Di Maio: "Inceneritori superati, meno tasse a chi ricicla"

Il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Mattino' spiega cosa fara' oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi: "Spostare subito in quell'area cio' che serve, prima di tutto forze dell'ordine e strumenti di intelligence per fermare un nuovo fenomeno della Terra dei fuochi, gli incendi ai siti di stoccaggio. Occorre che ministero della Difesa, dell'Interno e dell'Ambiente impieghino l'esercito per presidiare i siti individuati dalle prefetture, Stir e aree di stoccaggio. Bisogna poi fare arrivare carabinieri specializzati per attivita' di intelligence oltre a far partire un monitoraggio sanitario attraverso il coinvolgimento dei medici di base con il progetto Epica adottato dalla Regione". "Nella legge di bilancio, attraverso emendamenti, entreranno tutte le norme che servono al finanziamento".

Il vice premier ribadisce il no agli inceneritori: "Abbiamo gia' il secondo termovalorizzatore d'Europa, e' inutile parlare di costruirne altri. E' stato innescato un dibattito vecchio di venti anni visto che oggi questo tipo di strutture viene ritenuto scientificamente superato. Abbiamo bisogno, piuttosto, di un ciclo integrato. Oggi c'e' un governo, a differenza di quelli precedenti, che crede nella differenziata e questo e' il momento storico per vincere la sfida e chi ricicla dovra' pagare meno Tarsu".

Rifiuti, Salvini: termovalorizzatori sicuri, troveremo intesa con M5s

"Nel contratto e' vero che c'e' il superamento" dei termovalorizzatori "ma intanto siamo nel 2018 e sono sicuro che, come abbiamo fatto in questi mesi con Luigi Di Maio, troveremo un'intesa per il bene del Paese". Cosi' il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ai cronisti a proposito della questione inceneritori, oggi pomeriggio arrivando a Vivite a Milano. "L'obiettivo - ha aggiunto - e' bruciare sempre meno e andare sempre meno in discarica e differenziare sempre di piu', ma intanto siccome siamo al governo per risolvere i problemi e a Napoli e in Campania pagano la tassa rifiuti come in tutta Italia, e' giusto dare a loro questa possibilita', che hanno tutte le altre regioni italiane". Secondo Salvini, "ormai c'e' un sistema di termovalorizzatori sicuri", alcuni di questi "all'estero hanno piste da sci e musei". Quindi "la morte e la malattia derivano da una mancata gestione e valorizzazione dei rifiuti", ha sottolineato il vice premier. A chi gli chiedeva inoltre se l'intesa a tal proposito si trovera' oltre che con l'altro partner di governo, cioe' il Movimento 5 Stelle, anche con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - che ha ribadito di essere garante del contratto - il leader leghista ha risposto: "Si', assolutamente, sono fiducioso e ottimista".