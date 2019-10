A quanto si apprende, è stato chiuso l'accordo di maggioranza sul pacchetto di riforme costituzionali che accompagnerà il taglio del parlamentari, oggi in Aula alla Camera. L'intesa raggiunta tra Pd, M5S, Italia Viva e Leu in un incontro che si è tenuto questa mattina verrà messo nero su bianco in un documento che domani, salvo cambi di programma, verrà reso noto alla stampa.