Riforme costituzionali, ddl Lega-M5S: taglio netto di 345 parlamentari

Parte la riforma costituzionale targata Salvini-Di Maio. Dove fallì Renzi, con la clamorosa bocciatura al referendum, ora ci provano la Lega e i 5 Stelle. Taglio netto di 345 parlamentari per arrivare a 400 deputati (contro gli attuali 630), di cui otto eletti all'estero, e 200 senatori (contro gli attuali 315), di cui quattro eletti all'estero. Totale 600 parlamentari in tutto, contro gli attuali 945. È la composizione del Parlamento secondo quanto prevede il ddl di riforma costituzionale depositato da Lega e Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato e illustrato in una conferenza stampa dai ministri Riccardo Fraccaro e Luigi Di Maio, dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli e dai capigruppo di maggioranza delle due Camere.

Una riduzione che, secondo l'ex ministro Roberto Calderoli, garantisce "un risparmio economico a beneficio dell'efficienza, permettendo anche che tutti siano seduti durante l'assemblea comune del Parlamento". Risparmio quantificato dal ministro Fraccaro in "500 milioni di euro in meno di una legislatura". Un aspetto sottolineato anche da Di Maio: "Tagliamo 345 stipendi, 345 diarie, assicurazioni, cellulari... e una serie di altri benefit. Quindi è una riforma che affronta non poco il tema dei costi e dei privilegi", grande cavallo di battaglia dei cinquestelle.

"Si tratta dell'ultimo passo del cammino che abbiamo fatto in tutte le legislature per tentare di ridurre numero parlamentari - aggiunge Calderoli - La gente lo avrebbe approvato, ma l'errore in passato era l'inserimento in un quadro di riforme più complesso".

Con il taglio dei parlamentari "non stiamo cancellando il Parlamento nè snaturando il principio della rappresentanza", continua Fraccaro. "Dare più potere al popolo, ma questo non significa eliminare il Parlamento. Anzi è renderlo più efficiente - aggiunge - Siamo il Paese con il più alto numero dei parlamentari in Europa, noi non stiamo distruggendo la rappresentanza, non la stiamo snaturando, ci adeguiamo alle migliori pratiche". Un concetto su cui insiste anche Di Maio: "Per me troppi parlamentari sono inutili, non il Parlamento", chiarisce il vicepremier precisando che il bicameralismo "resta un cardine fondamentale, manteniamo la doppia lettura".

RIFORME, M5S: FINALMENTE DEMOCRAZIA DIRETTA E PARLAMENTARE INSIEME

"L'Italia è il Paese con il più alto numero di parlamentari eletti d’Europa. Adesso li riduciamo da 945 a 600 e ci allineiamo col resto degli Stati. Nello stesso tempo finalmente diamo spazio alla democrazia diretta come strumento di rafforzamento del ruolo dei cittadini, in un rapporto virtuoso con la democrazia parlamentare". Così in una nota i senatori del M5S nella Commissione Affari Costituzionali. "Il referendum propositivo - aggiungono - è un'innovazione dalla portata rivoluzionaria, come promesso dal Movimento 5 Stelle. Eliminare il quorum per il referendum abrogativo restituisce il giusto peso a chi a votare ci va, perché vuole incidere sulle decisioni per il nostro Paese. Finora abbiamo assistito a tante mortificazioni degli elettori. Noi puntiamo sulla partecipazione e su istituzioni rinnovate e al servizio dei cittadini".

RIFORME, PERILLI (M5S): VOTO CITTADINI CONTERÀ DI PIÙ

"A differenza di altri partiti e governi, noi vogliamo fare modifiche puntuali e migliorative sulla Costituzione, nessuno stravolgimento". Così in una nota il senatore M5S Gianluca Perilli. "La nostra Carta - aggiunge il vice presidente della commissione Affari Costituzionali - è bella e importante, bisogna solo aggiornarla. Con il Movimento 5 Stelle in maggioranza e al governo arriva la democrazia diretta, un ruolo vero e significativo dei cittadini. Il loro voto conterà di più, le loro proposte dovranno essere esaminate da un Parlamento più snello ed efficiente".

RIFORME, MELONI: NON C'E' CAMBIAMENTO SENZA PRESIDENZIALISMO

"Riforme: che fine ha fatto il presidenzialismo, primo punto del programma di governo delcentrodestra sul tema delle modifiche costituzionali? Per Fratellid'Italia non c'è cambiamento senza presidenzialismo". Lo dichiara ilpresidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Nessuna riforma istituzionale -aggiunge- potrà rendere lo Stato fortee la politica efficiente fino a quando il Capo dello Stato non verràscelto direttamente dai cittadini. Bene la diminuzione deiparlamentari per tagliare i costi, ma se si vuole rendere moderna lanostra democrazia non si può prescindere da un sistema presidenziale".

"FdI ha presentato, tra le sue prime proposte, proprio la modificadella Costituzione in questo senso, e siamo pronti -conclude- araccogliere le firme in ogni angolo della Nazione in sostegno diquesta grande rivoluzione".