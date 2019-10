Riforme, Fdi presenta in Cassazione pdl per presidenzialismo

Una delegazione di parlamentari di Fratelli d'Italia, guidata dal vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, ha depositato stamattina alla Corte di Cassazione quattro proposte di legge di iniziativa popolare, a partire da quella che prevede l'elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini. Le altre proposte riguardano l'abolizione dei senatori a vita di nomina presidenziale, la supremazia delle norme italiane se in conflitto con quelle europee e infine l'introduzione di un limite delle tasse in Costituzione. "In una sola settimana - ha detto La Russa - abbiamo raccolto 110 mila firme, non autenticate. Adesso partiamo con quelle autenticate per formalizzare l'iniziativa. Ma la nostra battaglia, da sempre, e' quella dell'elezione diretta del Capo dello Stato da parte dei cittadini. Siamo contenti - ha concluso - se anche altri, adesso, sono d'accordo con noi".