Rimborsopoli M5S, spese 'discutibili' anche in Toscana. I documenti: le cifre

Rimborsopoli 5 Stelle. Siamo proprio sicuri che quanto sta accadendo in questi giorni per i parlamentari uscenti grillini sia una novità assoluta? Non proprio. Affaritaliani.it pubblica la denuncia, caduta pressoché nel vuoto, del leghista Claudio Borghi Aquilini, consigliere regionale della Toscana e candidato nel collegio uninominale di Siena alle Politiche del 4 marzo.



Dalla documentazione della Regione Toscana si vede come la pratica dei rimborsi sia a dir poco discutibile da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle toscani. Forse Luigi Di Maio, oltre che ai bonifici, dovrebbe prestare attenzione anche ai rimborsi dei suoi consiglieri regionali, quantomeno quelli della Toscana...





La documentazione del consigliere regionale della Toscana Claudio Borghi Aquilini