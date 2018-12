Rissa tra la Lega e il M5S in Puglia. La Xylella il nuovo terreno di scontro

«I gesti e le parole del senatore M5S Ciampilillo sono da irresponsabili. Così si è diffusa la Xylella. Lui come Emiliano». Non usa mezzi termini il segretario regionale della Lega, Andrea Caroppo.«Che un senatore della repubblica si opponga all’abbattimento di un ulivo affetto da Xylella, per di più affermando il falso, ovvero che il batterio non sarebbe la causa del disseccamento dell’arbusto, è gravemente irresponsabile.Il contagio che ha distrutto il Salento ed è ormai nel barese, si è diffuso per colpa di atteggiamenti, individuali ed istituzionali, analoghi a quelli del Senatore. Opporsi alla eradicazione degli alberi, diffondere notizie false e infondate, alimentare una campagna di disinformazione e di false speranze che osteggia il contrasto al batterio è esattamente quanto ha fatto il Presidente Emiliano, favorendo così la diffusione dell’epidemia con conseguente morte di milioni di ulivi.Il M5S, che sostiene un governo e un ministro dell’agricoltura impegnati mai come prima nello stanziamento di fondi e nella predisposizione di un piano di contrasto alla Xylella, - conclude Caroppo - prenda le distanze da questo irresponsabile».