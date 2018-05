Roberto Maroni lancia un siluro a Salvini dal Corriere: Gentiloni bis

Oggi è partito un bel siluro dal Corriere della Sera: mittente Roberto Maroni e destinatario Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.

L’ex governatore della Lombardia ha fatto un endorsement per un Gentiloni 2 a termine con lo scopo di fare una legge elettorale con doppio turno e premio di maggioranza al partito (e questo favorirebbe di fatto Grillo) e non alla coalizione, con voto ad ottobre.

L’appoggio lo darebbero Forza Italia, Pd e qualche cespuglio, mentre Lega e M5S dovrebbero starne fuori per avere le mani libere.

Secondo l’ex segretario leghista è inutile provare altre soluzioni come governi di minoranza al centro - destra e similari.

Obiettivo del siluro non solo il segretario federale Salvini ma anche, e soprattutto (in questo momento) Giancarlo Giorgetti a cui preferisce il Pd Gentiloni che ha già un governo funzionante, seppure a scartamento ridotto.

Altro notevole danno collaterale (?) del siluro è la coalizione del centro - destra. Una legge a doppio turno con premio di maggioranza favorirebbe il partito di Grillo costringendo la coalizione a fondersi per competere, cosa impossibile da realizzare attualmente.

Non sono mancati i complimenti di pragmatica per Salvini e la sua capacità di “non rompere con Forza Italia” mentre a Giorgetti, in pieno stile democristiano, l’ ex ministro degli Interni ha detto che merita ben altro e cioè un governo lungo e non certo breve (e intanto, per non sbagliare, nessun governo); un po’ come le scritte che si mettono appunto sui siluri per sbeffeggiare il nemico.

Gentiloni ringrazia.

Non sfugge che finora Maroni si è sempre messo di traverso a Salvini e dietro a tutto ci potrebbe essere una sua (auto) - candidatura a guidare un esecutivo con l’appoggio di Berlusconi.