Roberto Maroni lobbista per Huawei e senior advisor per Mediobanca

Roberto Maroni in salsa cinese? Sì, almeno stando a un rumors derivante da una email pubblicata da Dagospia e ricevuta dall'esperto di finanza Andrea Giacobino, che scrive: "Lo scoppiettante e "fogliante" Roberto Maroni qualche settimana fa ha aggiornato il suo profilo LinkedIn definendosi - correttamente - "avvocato" ma anche "policy advisor". Ma è lo stesso Maroni che sta facendo da lobbista per Huawei, il grande gruppo cinese di telecomunicazioni finito nel mirino dell'amministrazione di Donald Trump e - last but not least - del vicepremier Matteo Salvini che mi risulta dello stesso partito di Maroni?"

"Scommettiamo che" è lo stesso Maroni, per usare il titolo del suo ultimo intervento sul "Foglio"? prosegue la mail. "Del resto a Maroni piacciono i poteri forti, visto che fra l'altro è stato arruolato anche come senior advisor da Mediobanca".